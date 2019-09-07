شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد يخضع لاختبار طبي قبل مران الأهلي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمود وحيد ظهير أيسر الفريق لفحص طبي قبل مران اليوم ،السبت، لتحديد موقفه من المشاركة في المران الجماعي للفريق من عدمه.

كان الجهاز الفنى للأهلي قد إستقر على اصطحاب محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق، فى رحلة غينيا الاستوائية، التى يخوض خلالها الفريق مواجهة كانو سبورت فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا يوم 14 سبتمبر الجارى.

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وشهدت الفترة الأخيرة تحسن حالة محمود وحيد، بعد تعرضه لكدمة فى القدم أبعدته عن المشاركة فى التدريبات الجماعية، وخضع اللاعب لبرنامج علاجى وتأهيلى، اشتمل على العديد من التدريبات داخل صالة الجيم وملعب التتش.

ويخضع وحيد لاختبار طبى عصر اليوم، السبت، قبل انطلاق المران للتعرف على فرص مشاركته في التدريبات الجماعية، والتي تزايدت بشكل كبير، لاسيما أن اللاعب لم يشك من أى ألم خلال فترة التأهيل.