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نادال يقترب من تحقيق الحلم في أمريكا المفتوحة

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بات رفائيل نادال على بُعد خطوة واحدة من لقبه 19 في البطولات الأربع الكبرى للتنس بعد الفوز على ماتيو بريتيني 7-6 و6-4 و6-1 ليصعد إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة.

وإذا أحرز نادال اللقب في نيويورك فإنه سيصبح على بُعد لقب واحد فقط من روجر فيدرر صاحب الرقم القياسي في منافسات الرجال بالبطولات الأربع الكبرى برصيد 20 لقبا.

وفرض نادال ضغطا على اللاعب الإيطالي في ضربات إرساله لكنه أهدر ست فرص لكسر الإرسال قبل الوصول إلى الشوط الفاصل في أول مجموعة.

وتقدم بريتيني 4-صفر في هذا الشوط الفاصل بعد أخطاء غير معتادة من اللاعب الإسباني وحصل اللاعب البالغ عمره 23 على فرصتين للفوز بالمجموعة أثناء التقدم 6-4 في الشوط الفاصل.

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لكن بريتيني تعثر بشكل مفاجئ واستغل نادال الموقف وفاز بالمجموعة بعد ضربة أمامية طويلة من اللاعب الإيطالي وارتكاب 20 خطأ سهلا ليزأر نادال بالانتصار.

وكسر نادال إرسال بريتيني في الفرصة العاشرة المتاحة ليتقدم 4-3 في المجموعة الثانية ويواصل التقدم حتى الفوز بالمباراة.

سيلعب نادال في النهائي مع الروسي المتألق دانييل ميدفيديف الذي فاز بثلاث مجموعات متتالية على جريجور ديميتروف. والتقى اللاعبان مرة واحدة في نهائي كأس روجرز في مونتريال الشهر الماضي وتفوق نادال 6-3 و6-صفر.

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