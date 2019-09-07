رياضة | خاص.. علاء عبد العال يرفض خلافة أسامة نبيه في نادي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. علاء عبد العال يرفض خلافة أسامة نبيه في نادي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض علاء عبد العال المدير الفني السابق لنادي الداخلية، عرض احد الوكلاء لتدريب نادي مصر، عقب رحيل أسامة نبية

وعلم مراسل الخليج 365 الرياضي أن علاء عبد العال فضل انتظار عرض أفضل من وجهة نظره، خاصة وانه غير متحمسا بتدريب فريق نادي مصر

ورحل علاء عبد العال عن فريق الداخلية الموسم الأخير، وذلك قبل هبوط الفريق الشرطي لدوري المظاليم

وكان قد أعلن أسامة نبيه، المدير الفنى لفريق إف سى مصر، رحيله من منصبه، عقب مرور 30 يوم على توليه المهمة

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وجاء قرار نبيه بالرحيل عن قيادة نادي مصر بسبب الخلافات في وجهات النظر مع مجلس الإدارة، والتدخل في مهام عمله لإختيار اللاعبين الجدد.

وشهدت الساعات الأخيرة صداما عنيفا بين أسامة نبيه واللجنة المشرفة على الكرة بنادى إف سى مصر، خاصة بعد تدخل الأخيرة فى الأمور الفنية وتقييم اللاعبين المرشحين للتعاقد مع النادى، وهو ما رفضه نبيه وأعلن الاستقالة عصر اليوم.

وكان أسامة نبيه تولى القيادة الفنية لفريق إف سى مصر خلفا لمحمد صلاح الذى رحل بسبب تدخلات الإدارة معه.

وكان نادي مصر قد تأهل مؤخراً من القسم الثاني، بجانب طنطا، وأسوان، وتعاقد مع مجموعة كبيرة من اللاعبين، كما استغنى عن ما يقترب من 20 لاعب من قوام الموسم الماضي