رياضة | أتلتيكو مدريد يخطط لخطف نجم توتنهام في الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد يخطط لخطف نجم توتنهام في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن رغبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني في التعاقد مع الدولي الدنماركي كريستيان إريكسين، صانع العاب نادي توتنهام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.



وذكرت التقارير، أن إريكسين رفض تجديد تعاقده مع نادي توتنهام، رغم رغبة النادي في التجديد وقامت برفع العرض ليبلغ 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ليقوم الدولي الدنماركي برفضه أيضًا.

وكان إريكسين يرغب في الإنضمام للدوري الإسباني في الانتقالات الصفية ،عبر بوابة أحد قطبيه ريال مدريد وبرشلونة، ولكن لم يتقدم أيًا من الناديين بعرض رسمي للظفر بخدمات اللاعب. Advertisements



وأكدت صحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية، على ان أتلتيكو سينتظر حتى فتح سوق الانتقالات في يناير القادم لتقديم عرض رسمي، لضم إريكسين.

ويسعى أتلتيكو مدريد بقيادة مديره الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني، لمواصلة تدعيم صفوفه في الانتقالات الشتويةـ للقدرة على المنافسة على جميع البطولات، خاصة بعد الانطلاقة الممتازة في الدوري بتحقيق العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات متتالية.