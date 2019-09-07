رياضة | مفاجأة.. صلاح يقترب من التتويج بجائزة عالمية جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. صلاح يقترب من التتويج بجائزة عالمية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شبكة "فوكس سبورت" العالمية، عن مفاجأة سارة للجماهير المصرية، باقتراب الدولى المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي لكرة القدم، من التتويج بجائزة عالمية جديدة.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة كل عام تجاه حفل توزيع الجوائز الفردية، ويأتي على رأسها جائزة أفضل لاعب في أوروبا المقدمة من اليويفا والأفضل في العالم المُقدمة من الفيفا، والكرة الذهبية المُقدمة من مجلة فرانس فوتبول.



ونجح فيرجل فان دايك، مدافع المنتخب الهولندي ونادي ليفربول الإنجليزي، في الحصول على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، متفوقًا على كلاً من الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، والدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، بينما احتل محمد صلاح المركز السادس في القائمة خلف الدولي السنغالي ساديو ماني.

Advertisements



وذكرت شبكة فوكس سبورت، أن محمد صلاح أحد أبرز اللاعبين المرشحين للصراع على جائزة الكرة الذهبية المقرر تقديمها في شهر ديسمبر المقبل، حيث قامت بنشر قائمة بأبرز المتنافسين على الجائزة، والتي احتل صلاح خلالها المركز الخامس.



وجاء صلاح خامسًا في القائمة، خلف كلًا من فيرجل فان دايك، وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وأليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، حيث دخل صلاح القائمة المنتظر الصراع داخلها، بسبب حصول صلاح على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج للمرة الثانية على التوالي، حيث ساهم صلاح بالعديد من أهداف مع الريدز والتي وصلت إلى 81 هدفًا في 78 مباراة في الدوري ما بين التسجيل وصناعة الأهداف.



ويتطلع محمد صلاح للظفر بالجائزة، بعدما خسر جائزةأفضل لاعب في أوروبا "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وحصل عليها زميله.



يذكر أن محمد صلاح جاء في المركز السادس في قائمة المتنافسين على الكرة الذهبية في الموسم الماضي، والتي توج بها الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني.