رياضة | فيديو.. البرازيل تتعادل مع كولومبيا ونيمار يعود للتسجيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو.. البرازيل تتعادل مع كولومبيا ونيمار يعود للتسجيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل منتخب البرازيل مع نظيره منتخب كولومبيا بهدفين لمثلهما في مباراة ودية جمعت بينهما في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.

البرازيل تقدمت بهدف كاسيميرو في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة من زميله نيمار.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح كولومبيا وسجلها بنجاح لويس مورييل في الدقيقة 25.

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وعاد مورييل من جديد ليسجل الهدف الثاني له ولكولومبيا في الدقيقة 34.

ونجح نيمار في تسجيل هدف التعادل لراقصي السامبا في الدقيقة 58.

وقدم نيمار أداءً مميزًا في هذه المباراة والتي تُعد الأولى له بعد غياب عن الملاعب دام 93 يومًا.