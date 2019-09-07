رياضة | بعد اعتزاله كرة القدم.. صامويل إيتو تاريخ من الإنجازات والبطولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اعتزاله كرة القدم.. صامويل إيتو تاريخ من الإنجازات والبطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستفتقد الساحرة المستديرة لنجم جديد لطالما حقق العديد من الانجازات الفردية والجماعية مع منتخب بلاده والأندية التي مثلها وهذا اللاعب هو الكاميروني صامويا إيتو أحد أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم الإفريقية.

إيتو صدم الجماهير العاشقة لكرة القدم بخبر اعتزاله رسمياً حيث كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "إنها النهاية نحو تحد جديد شكرًا لكم جميعًا"، لينهي مسيرة رائعة ابتدت من منتصف التسعينيات حتى 2019.

لعب إيتو مع أندية كبيرة أوروبياً مثل ريال مدريد وإسبانيول وبرشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي مسيرة رائعة مع الأندية وأيضاً لم يتوانى المهاجم القناص من تقديم أفضل ما لديه مع منتخب الكاميرون ليصبح أسطورة من أساطير بلاده.

وفيما يلي نستعرض لكم متابعينا الكرام عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" كل ما تريد معرفته عن الكاميروني المعتزل حديثاً صامويل إيتو:

- إيتو من مواليد 10 مارس 1981 في الكاميرون، بدأ مسيرته الكروية مع فريق كادجي سبورت واستمر معهم حتى عام 2016 عندما انتقل لتمثيل ريال مدريد "ب" ثم بعدها بعام واحد انتقل إلى ليجانيس وعاد مجدداً للريال وتمت إعارته إلى إسبانيول وبعدها في عام 2000 اشتراه نادي ريال مايوركا.

- في عام 2004 انتقل إلى برشلونة ليبدأ رحلته مع الكتالونيين ويحقق انجازات حيث لعب مع الفريق 199 مباراة وسجل 130 هدفا وصنع 40 هدفا وفي 2009 انضم لصفوف إنتر ميلان واستمر حتى 2011 عندما انتقل إلى انجي الروسي ومنه إلى تشيلسي واستمر معهم لمدة موسم واحد.

- في 2014 انتقل إلى ايفرتون وبعدها انتقل لسامبدوريا الإيطالي ومنه إلى انطاليا سبور ثم قونيا سبور في تركيا ولكنه بعد ذلك انضم لناظي قطر في صيف 2018 ليعتزل هذا الصيف.

- إيتو لاعباً دولياً من 1997 حيث مثل المنتخب الكاميروني في 118 مباراة وسجل 57 هدفاً.

- مع نادي إنتر ميلان لعب 102 مباراة وسجل 53 هدفا وصنع 25 هدفا، ومع تشيلسي لعب 35 مباراة وسجل 12 هدفاً وصنع 7 أهداف.

- في تجربته الأخيرة مع نادي قطر لعب إيتو 17 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفاً.

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- ألقاب إيتو مع الأندية:

دوري أبطال أوروبا 4 مرات (ريال مدريد - برشلونة مرتين - وإنتر ميلان) مواسم 1999/20 و2005/06 و2008/09 و2009/10.

الدوري الاسباني 3 مرات (2004/05، 2005/06، 2008/09).

كأس إسبانيا مرتين (مايوركا - برشلونة)

كأس السوبر الاسباني مرتين مع برشلونة

الدوري الايطالي موسم 2009/10 مع إنتر ميلان

كأس إيطاليا مرتبن وكلاهما مع إنتر ميلان

كأس السوبر الإيطالي موسم 2010/11 مرة واحدة

كأس العالم للأندية مع إنتر ميلان 2010

مع منتخب الكاميرون: كأس أمم أفريقيا مرتين 2000 و2002