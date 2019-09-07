شكرا لقرائتكم ناشئات الطائرة يواجهن الصين فى ثالث لقاءات بطولة العالم بمصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فى الثامنة مساء اليوم السبت ، منتخب ناشئات الكرة الطائرة الأول بقيادة مديره الفنى البرازيلى ماركو أنطونيو نظيره الصينى فى ثالث مواجهاته لمنافسات المجموعة الأولى من بطولة العالم التى تستضيفها مصر بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية .

ويسعى منتخب ناشئات مصر فى تحقيق الفوز فى لقاء الليلة القوى من أجل تحقيق مركز متقدم فى المجموعة لتسهيل مهمة مشوار دور ال 16 .

ونجح منتخب ناشئات مصر فى تحقيق الفوز على بورتريكو بنتيجة 3/1 فى لقاء الافتتاح بضربة البداية مساء الخميس ، قبل أن يلتقى الكاميرون أمس الجمعة .

وتشهد لقاءات ثالث ايام البطولة اليوم لقاءات قوية على صعيد المجموعات الأخرى بين كلا من ، كندا مع المكسيك وإيطاليا مع كوريا الجنوبية بالمجموعة الثانية، و روسيا مع بيلاروسيا و تايلاند مع رومانيا فى المجموعة الثالثة .

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بينما تشهد المجموعة الرابعة منافسة بين كلا من ، بلغاريا مع الكونغو و تركيا مع بيرو ، فيما يلتقى فى المجموعة الأولى البرازيل مع الكاميرون أيضا.

و تضم المجموعة الأولى فى البطولة : مصر - البرازيل - الصين - الكاميرون - بورتريكو ، و يأتى فى المجموعة الثانية: كندا - إيطاليا - كوريا - المكسيك - أمريكا ، على أن يتواجد فى المجموعة الثالثة: الأرجنتين - بيلاروسيا - رومانيا - روسيا - تايلاند ، وفى المجموعة الرابعة: بلغاريا - الكونغو - اليابان - بيرو - تركيا.

وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة.