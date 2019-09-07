تعرف على أماكن بيع تذاكر نهائي كأس مصر

الموجز
أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك ، في تصريحاته لقناة "الحدث اليوم" الفضائية عن أماكن بيع تذاكر نهائي كأس مصر يوم السبت، قائلًا أنه لم يطلب حكم أجنبي لنهائي الكأس لكن سيأتي بناء على طلب بيراميدز.
وقال مرتضى منصور : "سيتم بيع التذاكر المخصصة لنادي الزمالك بداية من يوم السبت في 4 منافذ في استاد الأسكندرية إضافة إلى منافذ داخل مركز شباب الجزيرة."
وتابع: "حكم نهائي الكأس أجنبي بطلب من نادي بيراميدز، ولم يكن لدينا مطالب بخصوص إدارة نهائي كأس مصر من جانب حكم مصري أو أجنبي."
وأضاف: "جلست مع اللاعبين والمدير الفني لأنه رجل متزن، بينما المدرب السابق كان مجنون وكنت أرفض الجلوس معه."
ويقام نهائي كأس مصر الأحد المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بين الزمالك وبيراميدز، بحضور 20 ألف مشجع من جماهير الفريقين.
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