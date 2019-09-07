شكرا لقرائتكم الأهلى يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بطل غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويواصل الاهلي تدريباته اليومية على ملعبه بالتتش بعدما منح الجهاز الفني لاعبيه راحة من التدريبات أمس حيث يستعد الأحمر لرحلة غينيا بعدما استقر الفريق على السفر إلى غينيا ليلة 11 سبتمبر الجاري.
وكلف مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، عضو المجلس طارق قنديل برئاسة البعثة، وحصل الجهاز الفني الجديد على كافة التطعيمات قبل السفر إلى غينيا الإستوائية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بطل غينيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.