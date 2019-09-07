مرتضى منصور: ما الذي فعله الخطيب للدقهلية من أجل تكريمه؟ أنا متواجد دائمًا ولا يتم تكريمي!

الموجز

انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك،في تصريحاته لقناة "الحدث اليوم"، تكريم محمود الخطيب رئيس الأهلي في محافظتي الدقهلية والإسكندرية، وهدد باستجواب الأول في البرلمان، كما وصف الأمر بالمستفز لجماهير الزمالك.

وقال مرتضى : "محافظ الدقهلية قام بتكريم محمود الخطيب بالرغم من أنني من أبناء المحافظة ونائب فيها واستطيع أن أتقدم باستجواب ضده."

وتابع: "محافظ الأسكندرية وعد الخطيب بمنح النادي الأهلي قطعة أرض من أجل تأسيس فرع هناك، لماذا هذا الاستفزاز لجماهير الزمالك؟ لماذا لا تمنحوا الأرض للأولمبي أو سموحة؟"

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وأضاف: "ما الذي فعله الخطيب من أجل الدقهلية من أجل تكريمه؟ أنا متواجد دائمًا ولا يتم تكريمي."