شكرا لكم جميعًا على حبكم الكبير .. صمويل إيتو يعلن إعتزال كرة القدم

الموجز
أعلن اللاعب الكاميروني صامويل إيتو، مهاجم فريقي برشلونة وإنتر ميلان السابق، اعتزاله كرة القدم ، بعد مسيرة استمرت لمدة 22 عامًا، ليعتزل في عمر الـ38.
وكتب رسالة نشرها على حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث نشر صورة مظلمة له ، وكتب "إيتو" على الصورة : "النهاية.. نحو تحد جديد.. شكرا لكم جميعًا على حبكم الكبير".
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