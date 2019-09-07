شكرا لكم جميعًا على حبكم الكبير .. صمويل إيتو يعلن إعتزال كرة القدم

الموجز

أعلن اللاعب الكاميروني صامويل إيتو، مهاجم فريقي برشلونة وإنتر ميلان السابق، اعتزاله كرة القدم ، بعد مسيرة استمرت لمدة 22 عامًا، ليعتزل في عمر الـ38.

وكتب رسالة نشرها على حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث نشر صورة مظلمة له ، وكتب "إيتو" على الصورة : "النهاية.. نحو تحد جديد.. شكرا لكم جميعًا على حبكم الكبير".