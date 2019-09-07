شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم استعداداته الليلة لنهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم السبت فريق بيراميدز بقيادة الفرنسى ديسابر استعداداته لمباراته المرتقبة مع الزمالك بحثاً عن أول بطولة في تاريخه.
وحدد اتحاد الكرة الساعة الثامنة من مساء غداً موعدا لمباراة بيراميدز أمام الزمالك في نهائي كأس مصر على استاد برج العرب بالإسكندرية بحضور ٢٠ ألف متفرج.
وخاطب نادي بيراميدز إدارة اتحاد الكرة مطالبا بضرورة وجود حكام أجانب، وفقا لبيان أصدره النادي.
ولم يُعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بعد عن طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة النهائية الأحد المقبل لتحديد بطل كأس مصر.
بيراميدز تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز بثنائية نظيفة على بتروجيت في نصف النهائي، بينما تأهل الزمالك عقب التغلب بهدف نظيف في الوقت الإضافي على الاتحاد السكندري.
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