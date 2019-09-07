شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجي vs مروان الشوربجي..مواجهات قوية للمصريين في بطولة الصين للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم السبت منافسات الدور نصف النهائي ببطولة" جي بي مورجان" الصين المفتوحة، والمقامة في الصين خلال الفترة بين 4 إلى 8 سبتمبر الجاري، وسط هيمنة مصرية على منافسات هذا الدور.

ففي منافسات السيدات ضمنت مصر اللقب بعد تأهل الرباعي المصري، رنيم الوليلي، هانيا الحمامي، نوران جوهر، نور الطيب.

بينما في منافسات الرجال تأهل كل من: الشقيقان مروان الشوربجي، محمد الشوربجي، وعلي فرج.

وجاءت منافسات الرجال كالتالي:

محمد الشوربجي X مروان الشوربجي

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علي فرج X سوراف جوزال لاعب الهند

وجاءت منافسات السيدات كالتالي:

رنيم الوليلي X هانيا الحمامي

نور الطيب X نوران جوهر

وتعد بطولة الصين المفتوحة أول بطولة في الموسم الجديد 2019/2020، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 112 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.