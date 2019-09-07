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مرتضى منصور يهدد باستجواب محافظ الدقهلية بعد تكريمه للخطيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، تكريم محمود الخطيب رئيس الأهلي في محافظتي الدقهلية والإسكندرية، وهدد باستجواب الأول في البرلمان، كما وصف الأمر بالمستفز لجماهير الزمالك.

وقال مرتضى في تصريحاته لقناة "الحدث اليوم" في ساعة مبكرة من صباح السبت: "محافظ الدقهلية قام بتكريم محمود الخطيب بالرغم من أنني من أبناء المحافظة ونائب فيها واستطيع أن أتقدم باستجواب ضده."

وتابع: "محافظ الأسكندرية وعد الخطيب بمنح النادي الأهلي قطعة أرض من أجل تأسيس فرع هناك، لماذا هذا الاستفزاز لجماهير الزمالك؟ لماذا لا تمنحوا الأرض للأولمبي أو سموحة؟"

وأضاف: "ما الذي فعله الخطيب من أجل الدقهلية من أجل تكريمه؟ أنا متواجد دائمًا ولا يتم تكريمي."

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انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، تكريم محمود الخطيب رئيس الأهلي في محافظتي الدقهلية والإسكندرية، وهدد باستجواب الأول في البرلمان، كما وصف الأمر بالمستفز لجماهير الزمالك.

وقال مرتضى في تصريحاته لقناة "الحدث اليوم" في ساعة مبكرة من صباح السبت: "محافظ الدقهلية قام بتكريم محمود الخطيب بالرغم من أنني من أبناء المحافظة ونائب فيها واستطيع أن أتقدم باستجواب ضده."

وتابع: "محافظ الأسكندرية وعد الخطيب بمنح النادي الأهلي قطعة أرض من أجل تأسيس فرع هناك، لماذا هذا الاستفزاز لجماهير الزمالك؟ لماذا لا تمنحوا الأرض للأولمبي أو سموحة؟"

وأضاف: "ما الذي فعله الخطيب من أجل الدقهلية من أجل تكريمه؟ أنا متواجد دائمًا ولا يتم تكريمي."

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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