

هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رموز ونجوم الزمالك بسبب عدم حضورهم للإدلاء بأصواتهم في الجمعية العمومية على اعتماد ميزانية القلعة البيضاء، والانتخابات التكميلية".

وأوضح "رئيس نادي الزمالك خلال مداخلية هاتفية لبرنامج "اليوم"، على فضائية "الحدث اليوم:" أنتوا فين يا نجوم؟ حازم إمام وحسن شحاتة وأيمن يونس أنتوا أكبر من الزمالك من بكرة كل حاجة بأساميكم هتتشال من الزمالك".

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز غدا الأحد على ملعب برج العرب ضمن منافسات نهائى كأس مصر.

وتأهل الزمالك إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين بينما صعد بيراميدز إلى هذا الدوري بالفوز على بتروجت بهدفين نظيفين.

هاتفية لبرنامج "اليوم"، على فضائية "الحدث اليوم:" أنتوا فين يا نجوم؟ حازم إمام وحسن شحاتة وأيمن يونس أنتوا أكبر من الزمالك من بكرة كل حاجة بأساميكم هتتشال من الزمالك".ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز غدا الأحد على ملعب برج العرب ضمن منافسات نهائى كأس مصر.وتأهل الزمالك إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين بينما صعد بيراميدز إلى هذا الدوري بالفوز على بتروجت بهدفين نظيفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يهاجم رموز ونجوم الزمالك.. والسبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.