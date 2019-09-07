مرتضى منصور يعلن منافذ بيع تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز

نادي الزمالك هي 10 الآف، وستوزع اليوم في منفذين، بداية من العاشرة صباحا، الأول في مركز شباب الجزيرة بالقاهرة، والثاني في استاد الإسكندرية.
أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك منافذ بيع تذاكر نهائي كأس مصر، أمام بيراميدز غدا الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
واكد منصور في تصريحات إعلامية، أن نسبة تذاكر
وأشار منصور، بينما حصل بيراميدز على 10 الاف تذكرة وسيقوم بتوزيعها بطريقته.
ومن جهة أخرى أكد منصور أن نهائي الكأس سيديره طاقم تحكيم أجنبي بشكل نهائي ورسمي بناء على الاتفاق مع اتحاد الكرة.
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