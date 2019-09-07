في الدرجات الأدنى للموسم الجديد 2019- 2020.
يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا في الثالثة والنصف عصر اليوم السبت بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد، ومن المقرر أن يقدم خلاله الدكتور جمال محمد على نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد، نظام المسابقات
ومن المتوقع أن يعلن الدكتور محمد على خلال المؤتمر عن موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز للموسم المقبل، وموعد إجراءقرعة المسابقة، إلى جانب الإعلان عن موعد مباراة السوبر المحلى بين الأهلي والزمالك.
وكانت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أعلنت قبل أيام تعيين حسام الزناتي مساعد مدير بطولة الأمم الأفريقية مصر 2019، مديرا لإدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وتعيين سيد بخيت مقررا للجنة المسابقات.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال ساعات.. مؤتمر صحفي بالجبلاية للكشف عن شكل المسابقات بالموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.