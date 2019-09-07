خلال ساعات.. مؤتمر صحفي بالجبلاية للكشف عن شكل المسابقات بالموسم الجديد



يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا في الثالثة والنصف عصر اليوم السبت بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد، ومن المقرر أن يقدم خلاله الدكتور جمال محمد على نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد، نظام المسابقات

في الدرجات الأدنى للموسم الجديد 2019- 2020.

ومن المتوقع أن يعلن الدكتور محمد على خلال المؤتمر عن موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز للموسم المقبل، وموعد إجراء

قرعة المسابقة، إلى جانب الإعلان عن موعد مباراة السوبر المحلى بين الأهلي والزمالك.

وكانت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أعلنت قبل أيام تعيين حسام الزناتي مساعد مدير بطولة الأمم الأفريقية مصر 2019، مديرا لإدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وتعيين سيد بخيت مقررا للجنة المسابقات.