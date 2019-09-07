رياضة | تشكيل كولومبيا ضد البرازيل الودية مشاهدة مباراة البرازيل و كولومبيا بث مباشر

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تنطلق في تمام الساعة الثانية والنصف صباح اليوم السبت مباراة منتخب البرازيل أمام منتخب كولومبيا، والتي تقام ضمن إطار المباريات الودية إستعددًا لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم المقبلة "قطر 2022"، ومن المقرر بأن تلعب المباراة على أرضية ملعب هارد روك، في ولاية ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ما كشف عنه جدول بث المباريات في قناة بي إن سبورتس الرياضية القطرية، فإن مباراة البرازيل وكولومبيا ستكون منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 3، وبتعلق المتألق خليل البوشي.

وكانت منتخب كولومبيا قد أعلن عن تشكيلته الأساسية في المباراة وجاءت على النحو التالي:

حارس المرمي: دافيد أوسبينا

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خط الدفاع: ياري مينا، سانشيز، ستيفان ميدينا، ويليام تيسيو

خط الوسط: كوادرادو، ويلمار باريوس، متياس

خط الهجوم: روجر ميرتينز، دوفان زاباتا، ويس فرناندو مورييل