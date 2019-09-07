رياضة | نجم الزمالك السابق يكشف حقيقة ترشيحه للجهاز الفني للمنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق يكشف حقيقة ترشيحه للجهاز الفني للمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف طارق مصطفى نجم الزمالك السابق بأن ترشيحه لقيادة أحد المناصب في الجهاز الفني للمنتخب مجرد توقعات وأنه لم يتواصل معه اتحاد الكرة لتولي أحد المناصب في الجهاز الفني للفراعنة.



وقال مصطفى في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : " يجب على الزمالك أن ينتهز الفرصة ويفوز بكأس مصر لأنها بطولة ستأتي بعد تعب وجهد شاق".



وأضاف :"الفريقان متقاربان جدا في المستوى واوناجم مستواه مشابه لمحمد بركات نجم الأهلي السابق وأشرف بن شرقي يذكرني بحازم إمام نجم الزمالك السابق".



وتابع :"حسام حسن جرئ جدا ويستطيع إشراك لاعبين ذو موهبة في المباريات الهامة ولديه القدرة على صناعة النجوم ويستحق الترشيح لمنتخب مصر".



واختتم مصطفى تصريحاته قائلاً : ترشيحي للتواجد في المنتخب مجرد تكنهات وتواقعات ولم يحدثني أحد من اتحاد الكرة لقيادة أحد المناصب في الجهاز الفني للفراعنة".