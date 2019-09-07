رياضة | كومان يكشف سر تفوق هولندا الكاسح على ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كومان يكشف سر تفوق هولندا الكاسح على ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، صباح اليوم السبت، بأن منتخب بلاده قد نجح بالفوز على حساب ألمانيا بهذه النتيجة التاريخية، بسبب عدة أمور قام بها الفريق الهولندي خلال اللقاء، حيث بذل اللاعبون في المنتخب البرتقالي مجهودات كبيرة من أجل العودة في اللقاء وتحقيق هذا الفوز العريض.

وأشار كومان، إلى كون المنتخب الهولندي قد إستحق الفوز وأستحق تحقيق الإنتصار على ألمانيا، لإنه كان الفريق الأكثر هدوءًا، والأكثر محاولة على المرمى، خاصة بعدما بدأت ألمانيا في الرجوع للخلف عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدمهم على حساب هولندا.

وتحدث كومان في تصريحات بعد المباراة وقال: "حققنا الفوز في هذه المباراة الصعبة، وذلك لأننا قدمنا أمورا أكثر من تلك التي فعلتها ألمانيا كي تنتصر في المباراة، وقد نجحنا في إستغلال الفرص التي جاءت لنا، وحققنا المطلوب من هذه المباراة".

وأوضح مدرب المنتخب الهولندي، بأنه كان يشعر بالقلق بعد تقدم ألمانيا بالنتيجة في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول، ولكن في نهاية الأمر، نجح الهولنديون في قلب النتيجة وعودة المباراة، وتحقيق إنتصار هام بالنسبة للفريق، أبقى أمال المنتخب الهولندي في الصعود إلى بطولة يورو 2020 قائمة.

ويذكر بأن منتخب هولندا قد وصل إلى النقطة السادسة، وأصبح في المركز الثالث في المجموعة الثالثة، خلف منتخب ألمانيا الذي جاء في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وخلف منتخب إيرلندا الشمالية، مفاجأة هذه المجموعة، والذي حصد حتى الآن 12 نقطة من أصل 12 نقطة ممكنة ليصبح في المركز الأول في هذه المجموعة.