رياضة | فى ذكرى ميلاده الـ43.. محمد بركات "زئبقي" الكرة المصرية تاريخ حافل بالإنجازات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فى ذكرى ميلاده الـ43.. محمد بركات "زئبقي" الكرة المصرية تاريخ حافل بالإنجازات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ولد فى مثل هذا اليوم 7 سبتمبر عام 1976 محمد بركات لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، ليحتفل اليوم بعيد ميلاده الثالث والأربعين.

يعد محمد بركات أحد أفضل اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية والذى لعب لكل من الإسماعيلي والأهلى فى مصر ومع أهلى جدة السعودى والعربي القطرى وكان أحد ناشئي السكة الحديد وأيضاً كان أحد أهم اللاعبين مع المنتخب الوطنى المصري من عام 2000 وحتى 2009.

مشوار محمد بركات



بدأ محمد بركات مشواره مع الساحره المستديرة فى نادى السكة الحديد وبالفعل إستطاع أن يلفت أنظار كبار الأندية المصرية الأهلى والزمالك والإسماعيلي عندما كان يبلغ الرابعة عشر من عمره وفى سن السادسة عشر شاهده محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلى والذى أراد ضمه للقلعة الحمراء ولكن مغالاة السكة الحديد فى المبلغ المادى أوقف الصفقة ليظل بركات لاعباً فى الفريق ومنه لنادى الإسماعيلي موسم 1997 ليتألق مع الدراويش ويتوج ببطولة الدورى المصري موسم 2001_2002 وبطولة كأس مصر عام 2000 ووصل وقتها الإسماعيلي لنهائي كأس الاتحاد الإفريقي عام 2000 وينضم لصفوف منتخب مصر وهو مع الدراويش.

ثم ينتقل محمد بركات لصفوف أهلى جده السعودى موسم 2002_2003 ويتألق مع الفريق السعودى وفاز مع أهلي جدة ببطولة الاندية العربية الأولى عام 2002 من بعد الفوز على الإفريقي التونسي بهدف دون رد وقد سجّل هدف المباراة الوحيد محمد بركات وفى موسم 2003_2004 إنتقل ملك الحركات لفريق العربي القطرى في صفقة قوية فى ظل تدعيمات الفريق القطرى وقتها بلاعبين كبار مثل باتيستوتا ولكن لما يحالفه الحظ فى التوهج ليعود للدورى المصري. وفى موسم 2004_2005 إنتقل محمد بركات لصفوف النادى الأهلى فى صفقة وصفها مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء عدلى القيعى إنها تأخرت كثيراً وانه يحاول ضم اللاعب من وهو عمره 18 سنة ولكن فى الأخر تفشل المفاوضات، وبناء على طلبات المدير الفنى البرتغالى مانويل جوزيه للنادى الأهلى الذى كان يشكل جيل جديد للفريق تعاقد مع محمد بركات الذى كان يحب طريقة لعبه فى نادى الإسماعيلي عندما كان فى ولايته الأولى مع الأهلى. فترة بركات مع الأهلى.



تعد فترة تواجد محمد بركات مع الأهلى هى الأبرز فى مسيرته الكروية والتى إمتدت ل 13 عام منذ عام 2004 وحتى موعد إعتزاله عام 2013 فلعب مع النادى الأهلى بشكل أساسي وكان أحد النجوم المتواجدة داخل جدران القلعة الحمراء فى جيلها الذهبي الذى حصد العديد من البطولات ووصل لبطولة كأس العالم للأندية.

بطولات محمد بركات



حصد بركات كل البطولات المحلية فحصل على بطولة الدورى المصري 8 مرات بواقع مرة مع الدراويش موسم 2001_2002 و7 بطولات للدورى مع الأهلى مواسم 2004_2005, 2005_2006, 2006_2007, 2007_2008, 2008_2009, 2009_2010, 2010_2011. وحصد بطولة كأس مصر 3 مرات بواقع مرة مع الإسماعيلي عام 2000 ومرتين مع الأهلى أعوام 2006 و2007 توج بركات ببطولة دورى أبطال إفريقيا مع الأهلى 5 مرات أعوام 2005, 2006, 2008, 2012, 2013. توج بركات ببطولة السوبر الإفريقي أعوام 2006, 2007, 2009, 2013. توج بركات ببطولة السوبر المصري 2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2011. المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية 4 مرات أعوام 2005,2008,2012 وغاب عن المشاركة عام 2006 للإصابة Advertisements وحصل مع المنتخب المصري على بطولة كأس الأمم الإفريقية 2006 وشارك فى ال 6 مباريات كاملة وكان فى التشكيلة الأفضل بالبطولة.

إنجازاته الشخصية



يعد محمد بركات هو أول لاعب مصري يحصد جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا من bbc البريطانية عام 2005. أفضل لاعب محترف فى الدورى السعودى عام 2003.

مسيرته الدولية



شارك محمد بركات مع منتخب مصر فى 70 مباراة دوليه سجل خلالهم 9 أهداف وكانت أولى مشاركاته مع الفراعنة تحت قيادة الجنرال محمود الجوهري المدير الفنى السابق لمنتخب مصر فى يوم 9 يونيو عام 2000 أمام منتخب كوريا الجنوبية وشارك محمد بركات فى ثلاث بطولات لكأس الأمم الإفريقية أعوام 2002,2004,2006 وتوج بلقب الأخيرة والتى أقيمت فى مصر. وكان محمد بركات قد إبتعد عن منتخب مصر عام 2008 ليعود لمنتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2010 ويخوض ثلاث مباريات عام 2009 أمام منتخب زامبيا ومنتخب رواندا ثم لقاء الجزائر فى مصر وكانت أخر مبارياته بقميص الفراعنة هو اللقاء الفيصل الذى جمع بين مصر والجزائر فى 18 نوفمبر 2009 والذى خسرته مصر بهدف وانتهى حلم الوصول للمونديال ليقرر بركات الإعتزال الدولى. أرقامه

شارك بركات مع النادى الأهلى فى 236 مباراة فى جميع البطولات سجل خلالهم 61 هدف وصنع 36 هدف.