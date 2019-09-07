رياضة | يونس يهاجم لجنة التخطيط بالأهلي ويتساءل عن منصب محمد يوسف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يونس يهاجم لجنة التخطيط بالأهلي ويتساءل عن منصب محمد يوسف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال يونس في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"اعترض على تواجد خالد بيبو وزكريا ناصف في لجنة التخطيط في الأهلي لأنهما لا يمتلكان الخبرات التدريبية الكافية".
وأضاف :"الأهلي هو من يصنع المدربين وليس العكس والدليل مانويل جوزيه ومحمد يوسف كان المرشح الثالث".
تابع :"هيديكوتي وفايته هم من أفضل المدربين في تاريخ الأهلي وهما من قام بابتكار طرق لعب جديدة".
وأردف قائلا :"تواجدي في أي منصب في الأهلي أو عدم تواجدي لن يزيد أو ينقص شئ من قدري وأتمنى أن يكون الأهلي النادي الأفضل في العالم".
واختتم يونس تصريحاته قائلاً :"محمد يوسف لم يكن له دور في فترة ولاية لاسارتي وعندما كنت في الجهاز الفني لفايته رحلت عن منصبي لأني شعرت بأني لا أفعل شئ".