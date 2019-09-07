شكرا لقرائتكم خبر عن باق في العميد«الجلاد» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)أكد لـ«الخليج 365» مصدر مقرب من نادي الاتحاد أن اللاعب الصربي الكساندر بريجوفيتش المحترف في صفوف الفريق الكروي الأول، تلقى العديد من العروض من أندية أوروبية وخليجية في الفترة الصيفية الماضية من أجل كسر عقده مع العميد، ولكن تمسك الإدارة الاتحادية والجهاز الفني بقيادة المدرب سييرا في المهاجم بريجوفيتش، لم يمنح تلك العروض المغرية فرصة للنقاش، ويعتبر بريجوفيتش احد الركائز الأساسية في كتيبة النمور الاتحادية، مبينا أن عقده مع النادي لمدة أربع سنوات ونصف ينتهي في منتصف 2024، مؤكدا أن اللاعب يعيش حالة ارتياح نفسية جيدة مع زملائه اللاعبين في الفريق الاتحادي، ويسعى للمساهمة مع زملائه اللاعبين في تحقيق الانتصارات والسعي لحصد البطولات في الموسم الحالي، مطالبا الجماهير الاتحادية بعدم الانسياق خلف الشائعات التي تهدف لزعزة استقرار الفريق الكروي الأول الذي يسير بثبات في المنافسات المحلية والعربية والقارية.
وأوضح المصدر ذاته أن الثلاثي الأجنبي غروهي، وجوناس، وسانوجو حاليا مسجلون في قائمة العميد للموسم الحالي كلاعبي استثمار، وتمت الاستفادة من قيد الحارس غروهي مع الفريق الاتحادي في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، مبينا أن الثنائي جوناس، وسانوجو يواصلان تدريباتهما اليومية بشكل انفرادي في مقر النادي، لحين حسم أمرهما ببيع عقودهما الاحترافية أو إعاراتهما للأندية الراغبة في الحصول على خدماتهما الفنية.
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