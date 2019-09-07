شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ملايين ريال تضع «عبدالصمد القرشي» على قميص الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك، وليد سعيد (جدة) أكدت مصادر "الخليج 365" أن إدارة النادي الأهلي وصلت إلى اتفاق مع شركة عبدالصمد القرشي لوضع شعار الشركة على ظهر قميص الفريق الكروي الأول، وعلمت "الخليج 365" أن الأهلي سيجني مبلغ 7 ملايين ريال مقابل وضع شعار الشركة على ظهر القميص. يُذكر أن قميص الفريق الأهلاوي يتضمن شعار الخطوط الجوية العربية أكدت مصادر "الخليج 365" أن إدارة النادي الأهلي وصلت إلى اتفاق مع شركة عبدالصمد القرشي لوضع شعار الشركة على ظهر قميص الفريق الكروي الأول، وعلمت "الخليج 365" أن الأهلي سيجني مبلغ 7 ملايين ريال مقابل وضع شعار الشركة على ظهر القميص. يُذكر أن قميص الفريق الأهلاوي يتضمن شعار الخطوط الجوية العربية السعودية (الشريك الإستراتيجي للنادي) في صدر القميص، إضافة إلى شركة (MG) للسيارات، وتسعى إدارة النادي ضمن خططها لزيادة الموارد المالية للنادي، إلى توفير رعاة جدد لوضع شعاراتهم على كتف القميص وأسفل ظهر القميص. من جانب آخر يخوض الفريق الأهلاوي لقاءً ودياً أمام ضمك في السابعة والربع مساء اليوم (السبت) على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي، وينتظر أن يشهد اللقاء مشاركة المحترف البرازيلي لوكاس ليما الذي تعاقد معه الأهلي مؤخراً قادماً من نانت الفرنسي.



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