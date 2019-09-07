3 مدربين في شهر للإشراف على قدم أحد

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جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) عينت إدارة نادي أحد المدرب الوطني يوسف عنبر مدرباً للفريق، خلفاً للمدرب التونسي طارق جرايا الذي تم التعاقد معه بعد إقالة الصربي ساكيتش، وبذلك يعتبر نادي أحد العائد لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم، النادي الوحيد الذي استعان بـ3 مدربين في أقل من شهر وبعد 3 جولات من دوري الأمير

عينت إدارة نادي أحد المدرب الوطني يوسف عنبر مدرباً للفريق، خلفاً للمدرب التونسي طارق جرايا الذي تم التعاقد معه بعد إقالة الصربي ساكيتش، وبذلك يعتبر نادي أحد العائد لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم، النادي الوحيد الذي استعان بـ3 مدربين في أقل من شهر وبعد 3 جولات من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى. وجاء إلغاء عقد المدرب طارق جرايا على خلفية نتائج الفريق في المباريات الـ3 الأولى من الدوري، إذ تعادل مع الثقبة سلبيا، وخسر من الأنصار بثلاثية، وتعادل مع جدة 1/‏1.

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