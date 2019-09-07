ماريو يجهز الفرسان لخطف نقاط الأهلي

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) يعكف مدرب فريق الوحدة ماريو سيتنافيتش خلال فترة التوقف الحالية لدوري كأس الأمير

يعكف مدرب فريق الوحدة ماريو سيتنافيتش خلال فترة التوقف الحالية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على إيجاد توليفة مناسبة تعيد للفرسان هيبتهم المفقودة منذ انطلاقة مباريات الدوري التي تلقى فيها الفريق الكروي هزيمتين على أرضهم؛ الأولى من أمام الفريق الاتفاقي بهدفين دون قابل، والثانية من أمام فريق أبها بهدفين مقابل هدف، وذلك من خلال التدريبات اليومية، والمناورات الكروية التي يجريها على ملعب رديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ويشمل تكتيك ماريو الحديث الذي ينوي مفاجأة خصمه في الجانب الأهلاوي في اللقاء القادم بجدة، ضمن مباريات الجولة الثالثة في الدوري، لمعالجة ضعف منطقة الظهيرين الأيمن والأيسر، وإيجاد حل لصناعة اللعب وخلق فرص لخط الهجوم الذي صام طيلة الجولتين الماضيتين، وربط كافة خطوط الفريق بمحورين، وعدم تباعد الخطوط عن بعضها، ورفع الحالة الفنية والمعنوية لكافة اللاعبين، إذ طالب المدرب ماريو خلال محاضرته الفنية من كافة اللاعبين عدم الالتفات للماضي، والنظر إلى الأمام في حصد النقاط أيا كانت المواجهة داخل الأرض أو خارجها، وقال: أنتم تمتلكون قدرات فنية قادرة على جلب السعادة لجماهيركم. ولم يدرج ماريو حتى هذه اللحظة أي لقاء ودي حتى موعد مواجهة الأهلي القادمة، وقد منح كافة اللاعبين يوم أمس الجمعة إجازة والعودة للتدريبات مساء اليوم السبت استعدادا للقاء الأهلي المرتقب.

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