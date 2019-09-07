شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر الخليج 365 :«السوبر» في إجازة الطلاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة أن اتحاد القدم يدرس موعد إقامة مباراة السوبر بين بطل كأس الملك فريق التعاون، والنصر الحائز على دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سيكون في إجازة منتصف العام الدراسي الحالي، بعد 118 يوما من الآن، وتحديدا في شهر يناير من العام 2020.

من جانب آخر عقد الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعه الدوري الثاني في مقر الجمعية السعودية للذوق العام بالدمام برئاسة رئيس المجلس ياسر المسحل مساء أمس الأول «الخميس»، وخلص الاجتماع إلى اعتماد عدة قرارات أبرزها، إجراء قرعة دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين في أكتوبر المقبل، وإجراء قرعة الأدوار المتبقية في ديسمبر المقبل، واعتماد إطلاق رابطة دوري الدرجة الثانية، والموافقة على تقديم دعم مالي محدد لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين ودوري الدرجة الثانية لتعيين مكاتب المحاماة المتخصصة بالقانون الرياضي للحصول على خدماتها تجاه القضايا المقامة أمام الجهات القضائية الرياضية الدولية، واعتماد المقترح المقدم من لجنة الحكام بشأن مكافآت حكام ومقيمي دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، واستعرض المجلس التقارير الفنية والإدارية والمالية للمعسكرات المقبلة للمنتخب الوطني الأول والفئات السنية وكرة قدم الصالات وكرة القدم الشاطئية.

وأوصى المجلس بتشكيل لجنة خاصة للعبة كرة قدم الصالات وإعادة تنظيم مسابقاتها وآلية تسجيل اللاعبين، حيث تم تكليف لجنة المسابقات بتقديم دراسة كاملة خلال أسبوعين، واعتماد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية في شهر نوفمبر المقبل على أن يتم تحديد التاريخ لاحقًا، واعتماد مبادرة تطوير الأداء الفني في الفئات السنية والمقدمة من إدارة التطوير والمبادرات.

واطلّع المجلس على التقارير المقدمة من رئيس اللجنة المالية عبدالله كبوها، والمشرف العام على المنتخبات السنية الدكتور خالد بن مقرن، ومدير إدارة التطوير والمبادرات بندر الأحمدي، ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية نزيه النصر.