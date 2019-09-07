شكرا لقرائتكم خبر عن مترجم منتخبنا يحرم الإعلاميين من تصريح رينارد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

لم يستطع الإعلاميون المتواجدون في مباراة المنتخب السعودي الودية أمام نظيره المالي التي جمعتهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، من أخذ ردة فعل مدرب المنتخب هيرفي رينارد حول أحداث مباراة المنتخب الوطني، التي تعتبر أول مباراة يقودها المدرب منذ تسلمه زمام الأمور الفنية بعد التوقيع معه من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث لم يتمكن الإعلاميون من اللقاء بالمدرب بعد نهاية المباراة وتحديداً في منطقة المكس زون بسبب تأخر المترجم الذي كان موجودا في غرفة تبديل الملابس، على الرغم من أن المدرب انتظر مع الإعلاميين لمدة 5 دقائق ومن ثم غادر إلى الحافلة التي سوف تنقلهم إلى مقر معسكر الأخضر.

يذكر أن مدرب منتخبنا الوطني رينارد لم يتحدث لوسائل الإعلام منذ انطلاق معسكر الأخضر في الدمام.