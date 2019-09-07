شكرا لقرائتكم خبر عن باهبري: إصابتي لن تمنعني من الأخضر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعب المنتخب السعودي هتان باهبري عن كدمة خفيفة في أصابع القدم اليمنى، وخضع لعلاج مكثف على موضع إصابته، من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية مع الأخضر الذي يستعد لمواجهة المنتخب اليمني يوم الثلاثاء القادم على استاد البحرين الوطني ضمن التصفيات التأهيلية لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023. وطمأن باهبري جميع محبيه الذين حرصوا على السؤال عن إصابته، متمنيا المشاركة مع زملائه اللاعبين في مباراة اليمن القادمة، وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعب المنتخب السعودي هتان باهبري عن كدمة خفيفة في أصابع القدم اليمنى، وخضع لعلاج مكثف على موضع إصابته، من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية مع الأخضر الذي يستعد لمواجهة المنتخب اليمني يوم الثلاثاء القادم على استاد البحرين الوطني ضمن التصفيات التأهيلية لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023. وطمأن باهبري جميع محبيه الذين حرصوا على السؤال عن إصابته، متمنيا المشاركة مع زملائه اللاعبين في مباراة اليمن القادمة، وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باهبري: إصابتي لن تمنعني من الأخضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.