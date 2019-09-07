شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يقصد «فتاح» من «الأرنب والجزر» ؟! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

أثار لاعب خط الوسط الدولي عبدالفتاح عسيري علامات الاستفهام فجر أمس (الجمعة) بعد نشره صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» يتحدث فيها عن الواسطة، ما ربطها البعض بعدم مشاركته كلاعب أساسي في ودية الأخضر السعودي أمام مالي أمس الأول (الخميس) على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ونشر عسيري عبر حسابه «صورة أرنب وحوله عدد كبير من الجزر»، وعلق عليها عندما تملك واسطة فإن السؤال حينها كم أرنبا في الصورة، بينما إذا لم تملك الواسطة سيتغير السؤال كم جزرة في الصورة؟

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ورسمت الصورة التي تم تداولها بشكل واسع في حسابات مواقع التواصل الاجتماعي علامات استفهام، خصوصا أنها ربطت بعدم مشاركته كلاعب أساسي وتفضيل مدرب المنتخب السعودي الجديد رينارد إشراك لاعب الهلال هتان باهبري الذي تعرض للإصابة ولم يكمل الشوط الأول، إذ تم استبداله بلاعب الاتحاد عبدالعزيز البيشي، إذ يرى بعض المتابعين بأن مستوى عسيري في الفترة الأخيرة مع الأهلي شهد تطورا كبيرا ويستحق أن يكون لاعبا أساسيا، فيما فسر آخرون عدم مشاركته أساسيا مع الأخضر لغيابه عن مباراة الأهلي أمام الاتفاق بسبب الإصابة، وفضل المدرب رينارد عدم الزج به ضمن القائمة الأساسية للأخضر السعودي.

فيما رفض متابعون للمشهد طريقة تفسير وتأويل صورة عسيري عن اعتراضه بشكل غير مباشر، مشددين على أن المدرب رينارد هو صاحب القرار الفني وربما يتيح له فرصة المشاركة بشكل أكبر في أول مباراة للمنتخب السعودي أمام نظيره اليمني مساء الثلاثاء القادم ضمن التصفيات التأهيلية لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023.

"الخليج 365" بدورها حاولت التواصل مع مدير المنتخب الكابتن حسين الصادق وأرسلت له رسالة غير أنه لم يرد، كما تواصلت مع رئيس اتحاد القدم ياسر المسحل الذي لم يرد على الاتصالات حتى ساعة إعداد الخبر.