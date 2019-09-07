شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 6449 صوتاً.. القحطاني الأفضل في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على أبرز النجوم العرب بمنطقة غرب آسيا الذين تألقوا في تصفيات كأس العالم، وساهموا في تأهل منتخبات بلادهم إلى العرس العالمي، ومنذ عام 1982 نجحت 4 منتخبات عربية في التأهل إلى كأس العالم 8 مرات، أولها منتخب الكويت عام 1982، ثم العراق في عام 1986، والإمارات عام 1990 في إيطاليا، بعد ذلك برز المنتخب السعودي كأبرز منتخب في منطقة غرب آسيا، حيث تأهل إلى كأس العالم 5 مرات، 4 منها على التوالي أعوام 1994 و1998 و2002 و2206، وبعد الغياب في نسختين عاود التأهل من جديد عام 2018 في روسيا.

وعلى مر تاريخ هذه التصفيات برز العديد من النجوم المميزين، سواء في حراسة المرمى أو الدفاع أو خط الوسط، ولكن الجماهير غالباً ما تذكر المهاجمين الذين سجلوا الأهداف الحاسمة، أو الهدافين الذين كانوا أصحاب الرصيد الأعلى من الأهداف، وبرز 8 لاعبين في غرب آسيا، حيث تألقوا في تصفيات القارة للتأهل لكأس العالم خلال 37 عاماً، وجاء منهم 5 لاعبين سعوديين، سعيد العويران عام 1994، وخالد مسعد عام 1998، وسامي الجابر عام 2002، وياسر القحطاني عام 2006، ومحمد السهلاوي عام 2018، إضافة للكويتي عبدالعزيز العنبري عام 1982، والعراقي حسين سعيد 1986، والإماراتي عدنان الطلياني عام 1990.

ونال ياسر القحطاني المركز الأول في التصويت الذي شارك فيه 15466 مشجعا، حيث نال القحطاني على 6449 صوتاً، فيما جاء سامي الجابر ثانياً إذ حصل على 5849 صوتاً، ونال الكويتي عبدالعزيز العنبري المركز الثالث بعد أن حصل على 2360 صوتاً، ومن ثم محمد السهلاوي، ويليه سعيد العويران، وخالد مسعد.