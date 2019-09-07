المصرى البورسعيدى يواجه بلدية المحلة ودياً استعداداً لبطل زنجبار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فى تمام الخامسة عصر اليوم السبت فريق المصرى مباراة ودية مع نظيره بنادي بلدية المحلة على استاد بورسعيد (بدون جمهور).

تُعد تلك المباراة هي الأخيرة للمصري قبيل افتتاح مبارياته بالنسخة السابعة عشرة من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي يلتقي خلالها بنظيره ماليندي بطل زنجبار وهي المباراة المقرر إقامتها في الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ستاد عمان بزنجبار ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني. وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية تكليف محمد الخولي نائب رئيس المجلس برئاسة بعثة النادي إلى زنجبار .

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