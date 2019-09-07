شكرا لقرائتكم خبر عن مامادو أنياس يعود للإنتاج الحربى بعد انتهاء مهمته مع موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود اليوم السبت ، مامادو أنياس مهاجم الإنتاج الحربى للقاهرة قادماً من موريتانيا بعد انتهاء مشاركتة مع منتخب بلاده. وتلقى نادى الإنتاج الحربى إخطاراً من الاتحاد الموريتانى يطلب فيه استدعاء مامادو أنياس مهاجم الفريق للمشاركة مع منتخب بلاده فى مباراة تونس. Advertisements وكان الإنتاج الحربى قد تعاقد مع مامادو أنياس مهاجم موريتانيا لمدة ثلاث سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد ظهوره مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر مؤخراً. يذكر أن قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2021 وضعت المنتخب الموريتانى فى مجموعة تضم المغرب وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى.

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