سوبر كورة.. مرتضى منصور يعلن إزالة أسماء ثلاث رموز من منشأت الزمالك

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك رموز ونجوم الأبيض بسبب عدم حضورهم للإدلاء بأصواتهم فى الجمعية العمومية على اعتماد ميزانية القلعة البيضاء، والانتخابات التكميلية.

أكد رئيس الزمالك فى تصريحات تلفزيونية إزالة ثلاثة أسماء من نجوم ورموز الفريق الأبيض من على منشآت النادى.

وفتح باب التسجيل فى عمومية نادى الزمالك، فى التاسعة من صباح اليوم الجمعة، ولليوم الثانى على التوالى، بعدما فتح باب التسجيل فى التاسعة من مساء أمس الخميس واستمر حتى العاشرة مساءً فيما استمر اليوم حتى العاشرة مساءً ايضًا، على أن يقام غدًا السبت اليوم الختامى لأعمال الجمعية العمومية، للتصويت على ميزانية السنة الجارية بالإضافة إلى التصويت على اعتماد فوز المرشحين بالانتخابات التكميلية بالمجلس.

Advertisements

وتنص لائحة الزمالك شرط تسجيل 7 آلاف و500 عضو لاكتمال الجمعية العمومية للأبيض، حيث يحق لـ85590 عضو بالنادى التسجيل فى الجمعية العمومية، كما تنص اللائحة على توقيع غرامة قدرها 300 جنيه على كل عضو يتخلف عن التسجيل دون تقديم عذر كتابى مقبول.