شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يُعلن عن منافذ بيع تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن تذاكر مباراة الأبيض وبيراميدز، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء غد الأحد، فى نهائى كأس مصر، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ستكون متوفرة بداية من العاشرة صباح اليوم السبت.

أضاف منصور أن تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز ستكون متوفرة خلال 4 منافذ بيع فى ستاد الإسكندرية، و3 منافذ بيع فى مركز شباب الجزيرة، مطالبا الجماهير بالتشجيع دون الإساءة.

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نفى رئيس الزمالك، أن يكون طلب تعيين حكم أجنبى لإدارة مباراة النهائى أمام بيراميدز، مشددًا على أنه مسئولى بيراميدز هم من طالبوا بتعيين طاقم أجنبى ولكنى لم أطالب تأجيل اللقاء.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مُشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر، وجاءت أسعار التذاكر كالتالى: 75 جنيه للدرجة الموحدة "الثانية و الثالثة"، و300 جنيه للدرجة الأولى، و750 المقصورة الرئيسية.