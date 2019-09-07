رئيس نادي برشلونة يعلق على رحيل ميسي عن كتالونيا

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السبت 7 سبتمبر 2019
صورة ارشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أكد "جوزيب ماريا بارتوميو" رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيبقى في النادي لأطول فترة ممكنة.
وفي بيان رسمي قال بارتوميو: ” لدي ميسي عقد مرتبط به، ولكنه يمكن أن يحدد مصيره في موسم 2020، تمامًا كما حدث مع تشابي وإنييستا“، مضيفًا ”لسنا قلقين على الإطلاق لأن ميسي كان رائعًا وسيظل يلعب لسنوات عديدة في برشلونة“.
واختتم رئيس النادي تصريحاته بالقول ”عقد ميسي ينتهي في يونيو 2021، وتم الاتفاق على أنه في نهاية الموسم قبل الأخير كان لديه القدرة على فسخ عقده والانتقال إلى نادي آخر، لقد اكتسب حرية تقرير مستقبله“.
وترددت أنباء عبر وسائل الاعلام الإسبانية، بشأن وجود بند في عقد ميسي يتيح له الرحيل عن برشلونة نهاية الموسم الحالي.
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