شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر الطائرة يفتتح مشوار «العربية» بمواجهة مصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفو ظ الغامدي (جدة)

يستهل المنتخب السعودي لكرة الطائرة مساء اليوم (السبت) مشواره في البطولة العربية الـ15 للناشئين التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان، بمواجهة منتخب مصر عند الساعة الخامسة على صالة المدينة الرياضية بعمان وقد اكمل المنتخب جاهزيته الكاملة للبطولة من خلال إقامة معسكرات داخلية في الرياض والدمام وكذلك معسكر خارجي في سلوفينيا. يذكر أن «الأخضر» وكذلك المصري قد تأهلا مباشرة للدور الثاني من البطولة بعد أن اعتذر الطرف الثالث في المجموعة منتخب المغرب عن المشاركة. ويدخل مدرب المنتخب محمد بن علي (تونسي) اللقاء بحثا عن انتصار أول في البطولة رغم قوة الفريق الخصم الذي يعتبر من ابرز المرشحين للقب، وقد خاض الاخضر السعودي لقاء وديا قبل انطلاق البطولة بيوم أمام منتخب البحرين انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2/1 وعمد خلاله المدرب بن علي لتجربة جميع اللاعبين خلال المباراة. وكان رئيس الاتحاد الدكتور ابراهيم البابطين، وصل أمس (الجمعة) للوقوف مع المنتخب ومتابعة مباراته الاولى في البطولة.

من جانبه، اكد مدير المنتخب السعودي أيمن تازي، أن الاخضر على أتم الاستعداد لخوض منافسات البطولة العربية وقال: تم تجهيز المنتخب منذ ما يقارب الشهرين بدءا باختيار اللاعبين ثم معسكرات خارجية في سلوفينيا وداخليه في الرياض والدمام، تخللها العديد من البرامج التدريبية واللياقية. وأضاف: نسعى لتحقيق مركز متقدم في البطولة ولدينا ثقة في اللاعبين، مقدما شكره لرئيس الاتحاد الدكتور ابراهيم البابطين على الدعم الذي يجده المنتخب.

جدير بالذكر أن البطولة يشارك فيها 11 منتخبا تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، الأولى تضم البحرين، والجزائر، وفلسطين، والثانية ضمت عمان، ولبنان، والأردن، فيما جاءت منتخبات العراق، والإمارات، والكويت، في المجموعة الثالثة، والسعودية، ومصر، والمغرب في المجموعة الرابعة، وتستمر مباريات البطولة خلال الفترة من 6 إلى 14 سبتمبر الجاري.