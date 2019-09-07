شكرا لقرائتكم والدة سعد الدين سمير توجه طلب لجماهير الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالبت والدة سعد الدين سمير مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر من جماهير النادى الوقوف خلف ابنها خلال الفترة الحالية. وقالت والدته خلال فيديو مسجل عبر برنامج "سهرة مع" المذاع على قناة الأهلى : "بطالب جماهير الأهلى الوقوف بجانب سعد سمير مؤكدة أنه لم يتوانى فى التضحية لصالح النادى". وتحدثت والدة نجم الأهلى أن سعد سمير عانى طيلت فترات حياته الأولى لكنه كان باراً بعائلته منذ الصغر وهو أمر لاحظته منذ أن كان طفلاً. Advertisements وتابعت سعد تعرض للإصابة بجرح قطعى فى الوجه أمام الزمالك بطول 7 غرز لكنه رفض الخروج ايماناً منه بأنه عاشق النادى ويحب التواجد دائماً فى الفريق والمشاركة فى البطولات.

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