شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : كهربا بيقول أن جمهور الأهلي بيحميه ده كان بيشتمهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك حديث محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأبيض السابق وأفيس البرتغالى الحالى عن دفاع جمهور الأهلى عنه. قال رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تلفزيونية :" كهربا بيقول أن جمهور الأهلي بيحميه ده كان بيشتمهم". Advertisements ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز غدا الأحد على ملعب برج العرب ضمن منافسات نهائى كأس مصر. وتأهل الزمالك إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد بينمتا صعد بيراميدز إلى هذا الدور بالفوز على بتروجت بهدفين نظيفين.

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