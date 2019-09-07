شكرا لقرائتكم مرتضي منصور يعلن إزالة أسماء حازم إمام وحسن شحاتة وأيمن يونس من منشآت الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك رموز ونجوم الزمالك بسبب عدم حضورهم للإدلاء بأصواتهم فى الجمعية العمومية على اعتماد ميزانية القلعة البيضاء، والانتخابات التكميلية". قال رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تلفزيونية :" أنتوا فين يا نجوم ؟ حازم امام وحسن شحاتة وأيمن يونس أنتوا أكبر من الزمالك من بكرة كل حاجة بأساميكم هتتشال من الزمالك" Advertisements ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز غدا الأحد على ملعب برج العرب ضمن منافسات نهائى كأس مصر. وتأهل الزمالك إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين بينمتا صعد بيراميدز إلى هذا الدورى بالفوز على بتروجت بهفين نظيفين.

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