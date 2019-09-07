شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يواجه الحصن الإماراتى وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق طلائع الجيش فى الخامسة عصر اليوم السبت مباراة ودية مع نظيره دبا الحصن الإماراتى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الجديد.

وفاز الطلائع فى أخر مبارياته الودية على أسوان بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما عصر الاربعاء الماضى

وقرر البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش منح لاعبى فريقه راحة من المران يومى الأحد والاثنين عقب مواجهة فريق دبا الحصن الإماراتى ودياً، على أن يستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء المقبل .

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تطير البعثة المصرية للشطرنج إلى روسيا اليوم السبت، للمشاركة في بطولة العالم والتي تنطلق أولى مبارياتها في 10 سبتمبر الجاري في خانتي مانسيسك، على أن يسدل الستار على المنافسات في الثاني من أكتوبر المقبل.

ودخل أحمد عدلى بطل وادى دجلة ومنتخب مصر للشطرنج وشروق وفا بطل مصر وأفريقيا فى معسكر إعداد مغلق بأحد فنادق القاهرة عقب العودة من دورة الألعاب الأفريقية التي استضافتها المغرب.

يذكر أن بعثة الشطرنج كانت قد حصدت 8 ميداليات خلال مشاركتها بدورة الألعاب الأفريقية بواقع 5 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية.

وكان أحمد عدلى قد توج ببطولة أفريقيا الفردية للشطرنج 2019 التى استضافتها تونس فى الفترة بين 8 إلى 18 يوليو الماضي، كما توجت شروق وفا بلقب السيدات ليتأهل الثنائى المصرى إلى بطولة العالم.