شكرا لقرائتكم صلاح محسن : المنتخب الأولمبى يسعى لتضميد جراح الفراعنة الكبار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح صلاح محسن خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " Time sport " أن جميع لاعبى المنتخب الأوليمبى تعاهدوا على تعويض الجمهور بأخفاق خروج المنتخب المصرى الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية .
وأشار صلاح محسن أنه لايوجد فرق بين لاعبى الأهلى والزمالك بمعسكر المنتخب الأوليمبى والجميع يعمل على أظهار أفضل ما لدية من أمكانيات فى التدريبات للدخول فى التشكيل الأساسى .
أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي أسماء 28 لاعبا لخوض مباراتي المنتخب الأولمبى السعودي الدوليتين يومي 7 و 10 سبتمبر ضمن استعدادات الفريق لنهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة طوكيو الأولمبية وهم :
حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير
الدفاع: أسامة جلال، محمودمرعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي
الوسط والأجناب: محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام
الوسط المهاجم: إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي
الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش
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