ختام ناجح للمعسكر الصيفي لأكاديمية الأهلي المصري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت «أكاديمية النادي الأهلي المصري» في الإمارات معسكرها الصيفي بنجاح، والذي أقيم على مدار شهرين في عجمان، بالتعاون مع أكاديمية جمعية عجمان للسباحة، وضم المعسكر رياضتين، وهما: كرة القدم والسباحة، وشهد مشاركة كبيرة من المقيمين في الإمارة، وأيضاً من الشارقة حضروا للاشتراك في أكاديمية النادي الأهلي المصري التي أنهت أول موسم لها في الإمارات بنجاح بمشاركة أكثر من 200 لاعب في فروع الأكاديمية المتواجدة في أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان.

وأكد أحمد صديق لاعب الأهلي المصري السابق، والمدير الفني للأكاديمية، سعادته بالنجاح الذي تحقق في التواجد الأول للأكاديمية في الإمارات، وشهد إشرافاً فنياً من سيد عبدالحفيظ لاعب فريق الأهلي السابق، والمشرف العام الحالي على فريق كرة القدم في مصر، إضافة إلى حضور عدد كبير من نجوم الأهلي المصري. ومنهم خالد بيبو، والذي زار فروع الأكاديمية أثناء تواجده في الإمارات.