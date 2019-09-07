العين يتجاوز الجزيرة بثلاثية نظيفة

فاز العين على ضيفه الجزيرة، بثلاثة أهداف دون مقابل مساء أمس، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وسجل أهداف العين، عامر عبد الرحمن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40، وكايو بالدقيقة 48 وجمال معروف «94»، وأهدر عبدالله رمضان لاعب الجزيرة ركلة جزاء في الدقيقة 67.

ورفع العين رصيده إلى 4 نقاط وتقدم إلى المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند 3 نقاط في المركز الخامس.

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وبالعودة لتفاصيل المباراة، أسفرت ركلة حرة مباشرة لصالح العين في الدقيقة 40 عن هدف التقدم للزعيم؛ حيث تصدى لها أندريه موجهاً تصويبة صعبة نجح حارس الجزيرة في إعادتها إلى داخل الملعب وأخطأ عامر عبد الرحمن ليوجه الكرة داخل الشباك من على خط المرمى، وفي مستهل الشوط الثاني، الذي شهد ارتفاعاً في مستوى الفريقين، نجح كايو في خطف الهدف الثاني ومضاعفة النتيجة، وحاول الجزيرة العودة إلى المباراة، وأبرز الفرص، التي سنحت لصالحه رأسية لسالم العيدي صدمت في العارضة؛ لتنتهي المباراة بفوز العين.وخسر الوصل أمام الفجيرة صفر-1 في ثاني مواجهاته في البطولة،

وتعادل الظفرة وخورفكان سلبياً في المباراة التي جمعت بينهما أمس،

وتختتم مساء اليوم، مباريات الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي بإقامة 3 مباريات تبرز فيها قمة النصر مع شباب الأهلي في استاد آل مكتوم، بينما سيحل الشارقة ضيفاً على عجمان، ويلاقي الوحدة ضيفه بني ياس.