15 خيلاً في كأس « الوثبة ستاليونز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف مضمار مونت دو مارسان الفرنسي عصر اليوم فعاليات الجولة الثامنة عشرة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز «بري فليبر» على الساحة الفرنسية، تماشياً مع استراتيجية النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بالتزامن مع عام التسامح، وبشعار (عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة الخيول العربية).

ويأتي تنظيم السباق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وخصص سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز «بري فليبر» لمسافة 2000 متر، البالغ جائزته 18 ألف يورو، للخيول العربية الأصيلة الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط، وتشارك فيه 15 خيلاً تتنافس في مضمار مونت دو مارسان.

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وأبرز الخيول التي تنافس على اللقب «مهيمن» لإسطبلات الأصايل في فرنسا، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وبقيادة جان بيرنارد ايجوم، الذي لم يشارك من قبل في السباقات، وسينطلق المهر المنحدر من نسل «سيرافين دي بون» من البوابة (4).

وينافس على اللقب «بيلكوار» بقيادة فالنتين سيجوي، و«خطاب دو فاوست» بقيادة جوليوم جودجي جاي، و«جوهر دو بيريول» بقيادة ماكسيم فولون، و«ميوف» بقيادة مايكل فورست، و«كبير» بقيادة كليمنت كاديل.

ويشهد مضمار وارجيم البلجيكي عصر اليوم، فعاليات الجولة الرابعة من سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2120 متراً البالغ جائزته 5 آلاف يورو، وتشارك فيه 10 خيول عربية في سن ثلاث سنوات فما فوق.

ويتصدر الترشيحات الجواد «إماراتي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وبإشراف جيمس اوين وبقيادة ايون والش، وينطلق الجواد المنحدر من نسل السعودي من البوابة الخامسة.