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تداول مقال قديم لسعيد عبدالغفار

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شكرا لقرائتكم خبر عن تداول مقال قديم لسعيد عبدالغفار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انشغلت المواقع الإلكترونية وجروبات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين برسالة إلكترونية عبارة عن مقال لسعيد عبدالغفار الأمين العام لهيئة ، بعنوان «آفة إدارية»، وتم النشر، وأُشير الى المقال وكأنه نقل عن الموقع الإلكتروني للخليج بتاريخ أمس الأول، في حين أن تاريخ نشر المقال كان قبل 5 سنوات، وتحديداً في عدد الخليج الرياضي الصادر يوم 27 ديسمبر /‏كانون الأول عام 2014، ما يعني أن بثه وتداوله الآن كان لغرض في نفس يعقوب، والمثير في الموضوع والذي استدعى هذا التعقيب من جانبنا أننا تلقينا استفسارات كثيرة من مسؤولين مهمين في الحركة ومن بعض رواد المواقع الإلكترونية وأعضاء جروبات التواصل، عن هذا المقال الذي يمكن اعتباره جريمة إلكترونية لأنه حمل تاريخاً مغايراً وأعيد بثه وكأنه صادر حديثاً، ولذا لزم التنويه لقرائنا الأعزاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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