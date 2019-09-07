تداول مقال قديم لسعيد عبدالغفار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انشغلت المواقع الإلكترونية وجروبات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين برسالة إلكترونية عبارة عن مقال لسعيد عبدالغفار الأمين العام لهيئة الرياضة، بعنوان «آفة إدارية»، وتم النشر، وأُشير الى المقال وكأنه نقل عن الموقع الإلكتروني للخليج بتاريخ أمس الأول، في حين أن تاريخ نشر المقال كان قبل 5 سنوات، وتحديداً في عدد الخليج الرياضي الصادر يوم 27 ديسمبر /‏كانون الأول عام 2014، ما يعني أن بثه وتداوله الآن كان لغرض في نفس يعقوب، والمثير في الموضوع والذي استدعى هذا التعقيب من جانبنا أننا تلقينا استفسارات كثيرة من مسؤولين مهمين في الحركة الرياضية ومن بعض رواد المواقع الإلكترونية وأعضاء جروبات التواصل، عن هذا المقال الذي يمكن اعتباره جريمة إلكترونية لأنه حمل تاريخاً مغايراً وأعيد بثه وكأنه صادر حديثاً، ولذا لزم التنويه لقرائنا الأعزاء.