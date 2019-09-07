إنجلترا تتسلح بالشباب في مواجهة بلغاريا وكوسوفو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد احتلال المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية، يستأنف منتخب إنجلترا مشواره في التصفيات المؤهلة ل «يورو 2020» أمام منافسَين، قد لا يكونا عبئاً حقيقياً بالنسبة للفريق الملقب ب«الأسود الثلاثة».

ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع بلغاريا وكوسوفو ضمن مسيرة الفريق نحو العبور إلى البطولة الأوروبية العام المقبل.

وفاز منتخب إنجلترا في أول مباراتين له في التصفيات ونجح في تسجيل عشرة أهداف في هاتين المباراتين مقابل هدف واحد سكن شباك الفريق، ليتصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن التشيك.

ويعود منتخب الأسود الثلاثة للتصفيات الأوروبية في أعقاب خسارته في المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية أمام هولندا قبل الفوز في مباراة تحديد المركز الثالث على سويسرا.

وسيكون منتخب إنجلترا مرشحاً بقوة للفوز على بلغاريا اليوم السبت على استاد ويمبلي، ولا يختلف الوضع كثيراً بالنسبة لمباراة كوسوفو يوم الثلاثاء في ساوثهامبتون.

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ويتذيل منتخب بلغاريا ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطتين من أربع مباريات، فيما يحل منتخب كوسوفو في المركز الثالث بخمس نقاط من ثلاث مباريات.

ويؤكد جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا أهمية المباراتين، وهو ما يتضح من سعيه نحو الدفع بكامل قوته الضاربة.

وقال ساوثجيت: مباراتان في التصفيات نرغب في حسمهما. الشيء المهم بالنسبة لنا كل يوم هو العمل كمجموعة من أجل تطوير مستوانا، لقد عدنا من كأس العالم ولم نكن سعداء بنتائجنا، كما عدنا من دوري الأمم الأوروبية من دون أن نكون سعداء بالشكل الكافي مما قدمناه.

وتلقى تيرون مينجز الاستدعاء الأول لقائمة منتخب إنجلترا، وهو نفس الحال لزميله الصاعد أرون وان بيساكا، قبل استبعاده بسبب الإصابة، كما تلقى جيمس ماديسون وماسون مونت الدعوة الأولى للانضمام لمنتخب بلادهما.

وأوضح ساوثجيت: لدينا تنافس على المراكز، لدينا وفرة في المواهب الآن، لأننا تعاملنا مع الأمر بشكل مختلف لدى البحث عن اللاعبين الشباب، هذا يعني أننا نفتقد عنصر الخبرة في بعض المراكز، لكن يعني أيضاً أننا نواصل العمل كفريق.