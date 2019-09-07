شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تنجو من فخ رومانيا.. وإيطاليا تقلب الطاولة على أرمينيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع كل من المنتخب الإسباني ونظيره الإيطالي قدماً في النهائيات بتحقيقهما الفوز الخامس على التوالي، الأول على مضيفه الروماني 2-1، والثاني على مضيفه الأرميني 3-1 أمس الأول في تصفيات كأس أوروبا لكرة القدم 2020.

وواصل المنتخبان انطلاقتهما القوية في التصفيات ولم يهدرا أي نقطة حتى الآن فعززت إسبانيا صدارتها للمجموعة السادسة بفارق 5 نقاط عن أقرب مطارديها السويد و7 نقاط أمام النرويج الثالثة، ومثلها فعلت إيطاليا بفارق 3 نقاط أمام فنلندا و8 نقاط أمام البوسنة الثالثة.

ولم يكن فوز بطلي العالم سهلاً فإسبانيا، سيدة العالم عام 2010، كادت تدفع غالياً ثمن الفرص التي أهدرتها في الشوط الأول، في نهاية المباراة، فيما احتاجت إيطاليا، بطلة العالم أربع مرات آخرها عام 2006، إلى قلب تخلفها أمام أرمينيا التي أكملت المباراة بعشرة لاعبين.

علق راموس على معاناة منتخب بلاده قائلاً: يجب أن نستخلص العبر من هذه المباراة وأن نحسم النتيجة مبكراً فوزنا مستحق، لكن يجب أن نتعلم كيف نحسم النتيجة في مثل هذه المباريات وعدم الانتظار حتى الثواني الأخيرة بهذا الخوف من إهدار النقاط الثلاث.

وخاضت إسبانيا المباراة بقيادة روبير مورينو الذي تسلم المهمة مؤقتاً قبل أسابيع قليلة بدلاً من لويس انريكي المتخلي عن منصبه في مارس بسبب مرض طفلته تشانا التي توفيت الأسبوع الماضي عن تسعة أعوام.

ووقف الجميع دقيقة صمت تكريماً لنجلة أنريكي قبل المباراة التي كانت إسبانيا الطرف الأفضل أغلب فتراتها واستحوذ لاعبوها على الكرة وكان بإمكانهم حسمها بفارق كبير خصوصاً في الشوط الأول لولا تألق حارس المرمى سيبريان تاتاروسانو، قبل أن تعاني في الدقائق الأخيرة خصوصاً بعد طرد قطب دفاعها وريال سوسييداد دييغو يورنتي في الدقيقة 79.

وكادت رومانيا تقلب الطاولة على إسبانيا في الدقائق الخمس الأخيرة لولا تألق حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي كيبا أريثابالاغا الذي أنقذ مرماه من هدفين محققين.

ومنح الحكم الألماني دينيتس أيتيكين ركلة جزاء لإسبانيا في الدقيقة 27 إثر عرقلة داني سيبايوس، المعار من ريال مدريد إلى أرسنال الإنجليزي، داخل المنطقة فانبرى لها القائد سيرجيو راموس على يسار الحارس (17).

وهو الهدف ال21 لراموس في 166 مباراة دولية وبات على بعد مباراة واحدة لمعادلة الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية الذي يملكه زميله السابق في النادي الملكي الحارس إيكر كاسياس.

كما هو الهدف الرابع لراموس في التصفيات، وهو هداف منتخب بلاده بها.

وعززت إسبانيا تقدمها مطلع الشوط الثاني إثر هجمة منسقة أنهاها باكو الكاسير داخل المرمى الخالي من مسافة قريبة بعد تمريرة من ألبا (47).

وقلص مهاجم ديبورتيفو لا كورونيا أندوني الفارق لرومانيا بضربة رأسية من مسافة قريبة (59).

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وفي المجموعة ذاتها، فازت السويد على مضيفتها جزر فارو بأربعة أهداف لألكسندر إسحاق (12 و15) وفيكتور لينديلوف (23) وروبن كايسون (41)، والنرويج على مالطا بهدفين نظيفين سجلهما ساندر بيرج () وجوشوا كينغ (45).

وقلبت إيطاليا تخلفها أمام مضيفتها أرمينيا المنقوصة عددياً إلى فوز ثمين 3-1.

وكانت أرمينيا البادئة بالتسجيل عبر ألكسندر كارابيتيان (11) الذي طرده الحكم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+1)، وردت إيطاليا بثلاثية تناوب على تسجيلها مهاجم تورينو أندريا بيلوتي (28) والبديل لاعب وسط روما لورنتسو بيليغريني (77) وحارس مرمى أصحاب الأرض أرام أيرابيتيان (80 خطأ في مرمى منتخب بلاده).

وشاركت إيطاليا بتشكيلة متجددة شابة حصلت على دعم من المدرب روبرتو مانشيني للتأهل إلى نهائيات كأس أوروبا بعد فشل التأهل إلى مونديال روسيا 2018.

وغاب عن ال«أتزوري» قلب الدفاع جورجيو كييليني (35 عاماً) بعد تعرضه لإصابة قوية في ركبته ستبعده عدة أشهر.

وافتتحت أرمينيا التسجيل عندما خطف تيغران بارزيغيان الكرة إثر تمريرة خاطئة من مهاجم فيورنتينا فيديريكو كييزا ليجتاز أكثر من نصف الملعب ويمرر إلى المتحرك ألكسندر كارابيتيان الذي سدد كرة من داخل المنطقة عجز دوناروما عن صدها (11).

وأدركت إيطاليا التعادل بفضل تمريرة عرضية من إيمرسون من الجهة اليسرى علت الجميع ووصلت إلى أندريا بيلوتي المتربص أمام المرمى فحولها بسهولة إلى الشباك (28).

وطرد الحكم صاحب الهدف كارابيتيان لتلقيه الإنذار الثاني بعدما استخدم مرفقه في صراع هوائي مع القائد ليوناردو بونوتشي (45+1).

وضغط رجال المدرب مانشيني لخطف النقاط الثلاث في الشوط الثاني، ووسط العديد من الهجمات استغل المنتخب الضيف واحدة بفضل رأسية من البديل بيليغريني بعد تمريرة في العمق من بونوتشي (77)، قبل أن يضيف المنتخب الإيطالي الهدف الثالث عندما تلقى بيلوتي كرة داخل المنطقة من البديل ستيفانو سنسي فسددها قوية زاحفة اصطدمت بأسفل القائم الأيسر وارتدت من ظهر الحارس إلى الشباك (80).

وفي المجموعة ذاتها، فازت فنلندا على اليونان بهدف وحيد سجله تيمو بوكي من ركلة جزاء (52).

وتقدمت البوسنة والهرسك إلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط بعدما أكرمت وفادة ضيفتها ليشتنشتاين بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها عامر غوجاك (11 و89) وأندرياس مالين خطأ في مرمى فريقه (80) وإدين دزيكو (85) وإدين فيسكا (87).

وفي المجموعة الرابعة، أنقذ ديفيد ماكغولدريك جمهورية إيرلندا من الخسارة الأولى بإدراكه التعادل (85) في مرمى سويسرا التي تقدمت عبر فابيان شار (74).

ورفعت إيرلندا رصيدها إلى 11 نقطة بفارق 3 نقاط امام الدنمارك التي تغلبت على جبل طارق 6-صفر، علماً بأنها لعبت مباراة أقل من إيرلندا.