اخبار الرياضه

مدربات سيدات الشارقة يشاركن في دورة المبارزة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مدربات سيدات الشارقة يشاركن في دورة المبارزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك مدربات المبارزة في نادي الشارقة الرياضي للمرأة التابع لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، في الدورة التدريبية العربية المتخصصة التي ينظمها اتحاد الإمارات للمبارزة في دبي حتى 9 سبتمبر/‏أيلول الجاري، وذلك للاستفادة مما تقدمه هذه الدورة من خيارات، تسهم في الارتقاء بمجالات التدريب، وتقدّم للاعبات مستويات فنية ومهارات احترافية جديدة.

ويمثل النادي في الدورة كلّ من المدربتين نجوى إبراهيم عبدالمعطي، وريهام حسين حنفي، اللتين يشاركن إلى جانب نخبة من المدربات الإماراتيات والعربيات.

وأوضحت ندى عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن الدورة تسهم في إكساب المدربات حزمة من الخبرات والفنيات الجديدة المتقدمة التي تعود عليهن بالنفع، وينعكس على أسلوب تدريبهنّ، لافتة إلى أن النادي يمتلك أسماء مشرّفة من لاعبات استطعن أن يحققن مراكز متقدمة على صعيد اللعبة.

وقالت: توفر هذه الدورات فرصة أمام المدربات لاكتساب الكثير من المعارف الفنية والتقنية اللازمة للارتقاء بمجالات تدريبهنّ، خاصة أن الدورة يقودها نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال المبارزة على الصعيدين العربي والعالمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدربات سيدات الشارقة يشاركن في دورة المبارزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا