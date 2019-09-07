مدربات سيدات الشارقة يشاركن في دورة المبارزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك مدربات المبارزة في نادي الشارقة الرياضي للمرأة التابع لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، في الدورة التدريبية العربية المتخصصة التي ينظمها اتحاد الإمارات للمبارزة في دبي حتى 9 سبتمبر/‏أيلول الجاري، وذلك للاستفادة مما تقدمه هذه الدورة من خيارات، تسهم في الارتقاء بمجالات التدريب، وتقدّم للاعبات مستويات فنية ومهارات احترافية جديدة.

ويمثل النادي في الدورة كلّ من المدربتين نجوى إبراهيم عبدالمعطي، وريهام حسين حنفي، اللتين يشاركن إلى جانب نخبة من المدربات الإماراتيات والعربيات.

وأوضحت ندى عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن الدورة تسهم في إكساب المدربات حزمة من الخبرات والفنيات الجديدة المتقدمة التي تعود عليهن بالنفع، وينعكس على أسلوب تدريبهنّ، لافتة إلى أن النادي يمتلك أسماء مشرّفة من لاعبات استطعن أن يحققن مراكز متقدمة على صعيد اللعبة.

وقالت: توفر هذه الدورات فرصة أمام المدربات لاكتساب الكثير من المعارف الفنية والتقنية اللازمة للارتقاء بمجالات تدريبهنّ، خاصة أن الدورة يقودها نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال رياضة المبارزة على الصعيدين العربي والعالمي.